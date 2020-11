Macky Sall annonce la création d'un Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej)

Le président de la République, Macky Sall compte mettre les bouchées doubles pour booster la politique de l'emploi des jeunes. C'est pour cette raison qu'il a décidé de créer le "Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej), organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020". La décision a été annoncée ce mercredi, en marge du Conseil des ministres.



"A ce propos le Chef de l’Etat a donné des instructions aux Ministres en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, du Travail et de la Jeunesse de lui soumettre, par le biais du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné, en Conseil des ministres avant la fin du mois décembre 2020", peut-on lire dans le communiqué.

