Macky Sall annonce la création de l’Agence sénégalaise d’études spatiales

Le président de la République, Macky Sall, a fait part, mardi, de sa décision de créer l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), qui sera, selon lui, « un véritable levier pour davantage de découvertes de l’univers ». “J’ai décidé de créer l’Agence sénégalaise d’études spatiales sur laquelle j’ai échangé depuis plus d’un an avec Maram Kaïré au cours de nos rencontres”, a déclaré le chef de l’Etat, à la fin de la projection en avant-première du film documentaire “Star chasers of Sénégal” (Chasseurs d’étoiles au Sénégal) au Grand théâtre national Ce film, réalisé par Ruth Berry et coproduit par la télévision scientifique américaine “Nova-PBS” et la société “Terra Mater” de Vienne, en Autriche, retrace la contribution du Sénégal dans les missions scientifiques de la NASA, en racontant l’histoire de l’astronomie africaine à travers l’astronome sénégalais Maram Kaïré. Macky Sall dit avoir nommé Maram Kaïré pour diriger l’Agence sénégalaise d’études spatiales, ajoutant que les textes de cette future structure sont déjà finalisés. Le chef de l’Etat a promis qu’il mettra ‘’les moyens qu’il faut pour le démarrage de cette agence ». Il dit souhaiter faire de cette agence ‘’un véritable levier pour davantage de découvertes de l’univers » grâce à la coopération et aux ‘’amis » français, américains et européens. Pour le président Sall, l’Afrique doit être ‘’présente dans cette aventure de la compréhension de notre univers et du système solaire ». ‘’Chaque jour, grâce aux études spatiales, nous découvrons de nouvelles réalités et connaissances pour la compréhension de notre place dans cet univers », a déclaré Macky Sall. L’astronome Maram Kaïré a exprimé toute sa gratitude au chef de l’Etat pour le choix porté sur lui pour diriger l’ASES, dont la création vient ‘’couronner des années d’efforts » et concrétiser ‘’un rêve’’. ‘’Nous avons commencé à faire la promotion de l’astronomie et de la science spatiale depuis maintenant dix-sept ans dans l’espoir que demain cela puisse montrer à quel point la science spatiale peut aider au développement du Sénégal et cela passe par un travail de coordination au niveau national et ne peut se faire que grâce à une agence dédiée à cette activité’’, a expliqué le directeur de l’ASES. Il précise que l’agence aura entre autres missions de coordonner toutes les activités et la stratégie de la politique spatiale du Sénégal. APS



