Macky Sall annonce un deuxième Palais présidentiel à Diamniadio !

Le chef de l’Etat a annoncé l’érection d’un palais présidentiel et une maison des nations Unies, dénommée maison des hôtes à Diamniadio. Deux ouvrages qui vont à coup sûr engloutir des milliards pour leur réalisation. Macky Sall a fait cette annonce à Rufisque lors d’une visite. Il en a profité pour inviter les responsables locales à prendre bien soins des ouvrages déjà implantés dans la nouvelle ville de Diamniadio.



Une maison pour les fonctionnaires des nations unies

L’actuel Palais présidentiel date de l’époque coloniale (1907) pour un coût à l’époque de 1 milliard 39 millions FCFA. Il servait de résidence officielle au gouverneur de l’AOF, avant que les différents chefs d’Etat ne s’y installent après les indépendances.



Souvent attaqué par l’opposition et certains économistes sur certaines dépenses sanctuaires sans grande priorité pour le pays, Macky Sall continue de bâtir une ville dotée de toutes les commodités à Diamniadio. A coté de cet ouvrage, une maison pour les fonctionnaires des nations unies sera aussi érigée. un bâtiment qui va accueillir plusieurs fonctionnaire de l’organisme onusien. Plusieurs services de l’Etat sont décentralisés à Diamniadio dont des dizaines de ministères et institutions. Un véritable pôle économique qui est en train de sortir de terre; et qui porte incontestablement l’empreinte de l’actuel chef de l’Etat.



LUXEW.INFO