Macky Sall arrivé hier à Sédhiou : les images d’un accueil chaleureux Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 16:43 | | 0 commentaire(s)| Arrivé à 16h 45 à l’aérodrome de Diendé, le Président de la République a été chaleureusement accueilli par les autorités administratives et les populations de la ville de Sédhiou, capitale des régions naturelles du Pakao, du Balantacounda, du Boudié et du Diassy.

Durant cette visite de cinq (5) jours, le Chef de l’Etat Macky SALL présidera un Conseil présidentiel, un Conseil des Ministres et plusieurs inaugurations comme le Pont de Marsassoum, la Centrale électrique de Tanaff, l'hôpital régional ou encore le Centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling. Le Chef de l'Etat procédera également, entre autres activités, au lancement des travaux de la boucle du Pakao.

























