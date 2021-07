Macky Sall au Dac de KMS : «nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité » Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 00:48 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall, en visite dans le département de Louga, a inauguré, samedi, dans l’après-midi, le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale régionale. Lors de son discours, le président Macky Sall a indiqué que le Sénégal est bien capable de faire partie […] Le président Macky Sall, en visite dans le département de Louga, a inauguré, samedi, dans l’après-midi, le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale régionale. Lors de son discours, le président Macky Sall a indiqué que le Sénégal est bien capable de faire partie des pays qui montrent une grande force dans le domaine agricole. « Avec le PRODAC, nous pouvons réussir ce pari agricole en nous lancer dans cette modernisation déjà engagée », a-t-il soutenu. Ainsi, pour échapper aux aléas du monde comme cela est constaté avec la Covid-19, il faut se débarrasser de cette dépendance sur les exportations. « Nous ne pouvons plus continuer à importer nos denrées de première nécessité, car dans cette logique, nous nous exposons à une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons-nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire », a clamé le président de la République qui semble déterminé avec ces DAC, à élargir la fourchette agricole et se donner les moyens d’une indépendance alimentaire. La mise en place du DAC de Keur Momar Sarr a été entièrement financée par l’Etat du Sénégal à hauteur de 6, 2 milliards de francs. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Grenn 2000 sous la supervision du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Il est aussi prévu, à travers ce DAC, de faire la promotion de la culture du niébé par la production de semences de qualité sur une centaine d’hectares. Pour atteindre les objectifs de production maraîchère, d’élevage et de transformation des produits du DAC, près de 4000 emplois directs seront créés et 6.000 autres emplois externes, à terme.



