Macky Sall aux ministres: "je vous donne tous les pouvoirs, rendez la voie publique respiratoire"

Le Chef de l’Etat a participé aujourd’hui au "Bësup Sétal", une cérémonie qui s’est tenue au lycée d’excellence Sergent Malamine Camara de Dakar. Cette initiative lancée en janvier 2020 et suspendue à cause de la Covid-19 a vu la participation massive de la population et de l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (Ucg). Le Président Macky SALL invite le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique à continuer le travail de désencombrement pour libérer les artères de la capitale et souligne la nécessité de l’implication de toutes les forces vives de la nation pour l’amélioration du cadre de vie.

Samedi 4 Décembre 2021