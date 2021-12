Macky Sall aux stagiaires de l'Institut de Défense du Sénégal: "Nul ne peut être performant s’il est toujours satisfait de lui-même"

« Le projet de création de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS) est une des déclinaisons du PSE pour appliquer à la formation de nos élus militaires. Etant le maillon manquant de notre système de formation militaire, je me réjouis, dans une approche inclusive et cohérente, qu’il regroupe l’Ecole d'état-major, l’Ecole supérieure de guerre et le Centre de doctrine. Cet institut est une réponse concrète aux défis de la formation de cadres de haut niveau…. Notre tradition de participation aux missions de paix en Afrique et dans le monde, nous prédispose à la collaboration avec nos partenaires. Mais il est important que nous puissions assurer par nous-mêmes, l’essentiel de la mission de formation de notre élite militaire », a déclaré le Président Macky Sall.



Le Chef de l’Etat Macky Sall s’est aussi réjoui de la collaboration avec l’université Cheikh Anta Diop, dans la mise en place du volet académique, comme pour souligner la sécurité et la défense qui, pour lui, « nécessite la collaboration entre militaires et civils. Le concept Armée-Nation nous renvoie toujours à construire une osmose intelligente entre les forces de défense et de sécurité ».



"Nul ne peut être performant s’il est toujours satisfait de lui-même"



S’adressant aux stagiaires de l’IDS, le Chef de l’Etat les encourage à persévérer dans l'effort, pour le nouveau parcours qui les attend. « Je tiens d’abord à vous féliciter pour le parcours qui vous a ouvert les portes de ce pôle d’excellence. C’est un grand mérite. C’est aussi une grande responsabilité. Je vous encourage à persévérer en effort pour le nouveau parcours qui vous attend. Si vous voulez aller de l’avant, n’oubliez jamais que la performance vient de la remise en cause de soi. Nul ne peut être performant s’il est toujours satisfait de lui-même », suggère le Président Macky Sall.



Selon le Directeur général de l’IDS, Philippe Dia, « cet établissement à vocation internationale, a pour mission de former des officiers d'état-major aptes à occuper des fonctions dans un état-major en temps de paix, de crise ou de guerre, et de participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. L’IDS prépare des officiers supérieurs diplômés d'état-major à assumer des responsabilités de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes ou états-majors interarmées ou multinationaux et à tout autre poste ou s'élabore et s'exécute la politique de défense. Contribuer au développement des études et de la recherche du niveau opératif et stratégique en matière de défense et de sécurité ».



En termes d'infrastructure, l'IDS dispose, entre autres, d'un pôle administratif et pédagogique, d'un hébergement, d’un gymnase et d'une piscine, d'un restaurant et d'une cuisine.