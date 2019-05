Macky Sall aux syndicalistes : « Il faut que cela soit clair, il n'y aura pas d'augmentation de salaire»

L’Etat n’a pas les moyens d’augmenter les salaires dans la fonction publique, a déclaré mercredi le président de la République Macky Sall, lors de la cérémonie de remise de cahiers de doléances des syndicats au Palais de la république.



‘’Nous n’avons pas les moyens d’augmenter les salaires aujourd’hui. Nous ne le ferons pas, il faut que ça soit clair. Ce n’est pas possible. Nous pouvons discuter des aménagements ’’, a-t-il notamment dit en wolof, soulignant que l’Etat a des limites qu’il ne peut pas dépasser.



Répondant aux doléances des secrétaires généraux des cinq grandes centrales syndicales et du SYNPICS, le président Sall a indiqué que le gouvernement peut discuter.



‘’Nous avons la volonté sociale, mais on ne peut pas envisager l’augmentation des salaires maintenant. Ce n’est pas possible’’, a lancé le président de la République aux représentants des travailleurs.



Le président Macky Sall a indiqué que si l’Etat continue de satisfaire les revendications, en augmentant les salaires, il n’aura pas le temps de trouver du travail aux jeunes.



‘’Nous avons chaque année 150 mille jeunes qui tapent à la porte de l’emploi, sans qualification’’, a-t-il rappelé, soulignant que son gouvernement travaille pour l’émergence.



‘’L’émergence, c’est la responsabilité aussi, c’est faire ce qu’on l’on peut faire. C’est parce qu’on a peur de la grève qu’on va s’engager sur des choses qui vont totalement dérègler le cadre qui nous permet d’avoir aujourd’hui notre autonomie et notre souveraineté budgétaire ‘’, a ajouté Macky Sall.



Il a averti que le ‘’ jour, où l’on dérape, l’Etat va aligner les prix sur la réalité et annuler les filets sociaux’’.



‘’Ce n’est pas ma politique. Il y a une limite à ne pas dépasser. C’est une question de responsabilité’’, a dit le président de la République.





APS

