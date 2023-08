Macky Sall démontre son engagement envers l'éducation, avec une école de 397 millions Cfa à Banjul Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2023 à 13:02 | | 0 commentaire(s)| Dans un geste puissant et déterminé en faveur de l'éducation, le Président Macky Sall matérialise son engagement sans faille, en dévoilant une école à la pointe du progrès, représentant un investissement colossal de 397 millions Cfa à Banjul. Cette nouvelle institution incarne la vision audacieuse du Sénégal, pour un système éducatif novateur et inclusif, ouvrant ainsi la voie à un avenir radieux pour les générations futures. Explorez comment cette initiative ambitieuse redéfinit les normes de l'éducation, laissant une empreinte indélébile dans le paysage éducatif du Sénégal.











Le développement de cette école sénégalaise en Gambie, est une manifestation concrète de l'engagement du président de la République, Macky Sall, envers l'éducation. Cette cérémonie d'inauguration, tenue le 1er août 2023, marque un tournant significatif dans l'amélioration de l'accès à une éducation de haute qualité pour les jeunes de la région.



Financée entièrement par l'État du Sénégal, cette institution remarquable a été réhabilitée pour la somme impressionnante de trois cent quatre-vingt-sept millions de francs Cfa. Ce bijou architectural se distingue par sa qualité et son design innovant, symbolisant une vision audacieuse pour l'avenir éducatif.



L'école dispose de trois salles de classe dédiées au Préscolaire, ainsi que douze salles pour l'Élémentaire. De plus, un bloc administratif, deux blocs d'hygiène, une salle informatique, une salle de réunion, une loge de gardien et un terrain de sport multifonctionnel, complètent cette infrastructure moderne.



Avec une capacité d'accueil impressionnante de 934 élèves, cette école transcende les frontières nationales, en accueillant des étudiants de 17 nationalités différentes. Cela renforce l'idée d'une éducation inclusive, créant un environnement où la diversité culturelle et la coopération internationale, sont mises en avant.



En somme, l'école sénégalaise inaugurée en Gambie, témoigne d'un développement exemplaire dans le domaine de l'éducation, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour les jeunes générations, tout en renforçant les liens d'amitié et de collaboration entre les deux nations.

Accueil Envoyer à un ami Partager