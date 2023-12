Macky Sall désigné "Bâtisseur africain de la décennie" par Infrastructures Magazine

Le trimestriel d’informations »Infrastructures Magazine » a décerné au Président Macky Sall le prix »Bâtisseur africain de la décennie », a appris l’APS, samedi, à Dakar, du directeur de cette publication.



‘’Le prix bâtisseur africain apprécie les réalisations d’un président sur 10 ans dans le domaine des infrastructures, de l’énergie et l’économie. Le jury réuni à Douala le 20 novembre dernier a décerné au président Macky Sall ce prix bâtisseur africain de la décennie », a déclaré Olivier Fokam, directeur de publication d’Infrastructures Magazine, lors d’une conférence de presse.



Cette première édition du »prix bâtisseur africain » récompense les décisions politiques et les prises de risque dans les financements, la construction et la modernisation des pays africains dans le domaine des infrastructures.



Lors de sa conférence de presse, le directeur de publication d’Infrastructures Magazine est revenu sur le contexte et les critères d’attribution de cette distinction.



Le jury international mis sur pied par le magazine a siégé le 20 novembre à Douala (Cameroun) pour »apprécier les performances des différents pays’’.



Cette évaluation s’est faite sur la base des critères d’évaluation et d’une documentation sur chaque pays, selon Olivier Fokam, soulignant qu’aux termes de cette délibération qui a duré plus de sept heures d’horloge, le chef de l’Etat sénégalais a été désigné, par les 12 membres du jury présents, ‘’Prix Bâtisseur africain de la décennie’’.



»Ce que Macky Sall a réalisé en 10 ans, sans le pétrole et le gaz, a été déterminant avec notamment des infrastructures de troisième génération comme le Bus rapide transit ( BRT), le Train express régional (TER) et l’Aéroport de Diass classé meilleure infrastructure aéroportuaire d’Afrique », a expliqué M. Fokam.



Pour ce prix, ils étaient au total 9 pays africains en compétition dont le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Togo, le Gabon, le Sénégal, le Congo.



»Grâce à la volonté de son président, le Sénégal est en chantier depuis huit ans et a vu sortir de terre, des routes, des autoroutes, des ponts, des aéroports et plus de 10 hôpitaux de référence », indique le magazine dans un numéro spécial consacré au président Macky Sall.



La Côte-d’Ivoire occupe la deuxième place suivie du Cameroun.



Selon Olivier Fokam, une cérémonie remise du prix sera organisée à Dakar en 2024 en fonction de l’agenda du président Macky Sall.



Infrastructures Magazine est un trimestriel d’informations spécialisé avec pour secteurs d’intérêt les infrastructures, l’économie et le développement.



Aps