Macky Sall devant le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU : «Le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur » Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le chef de l’Etat s’est prononcé dans un panel sur l’avenir des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité. Rappelant que le Sénégal se dirige vers une élection présidentielle en début d’année, Macky Sall […] Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le chef de l’Etat s’est prononcé dans un panel sur l’avenir des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité. Rappelant que le Sénégal se dirige vers une élection présidentielle en début d’année, Macky Sall a donné les gages d’une bonne organisation de ce rendez-vous. “Comme les scrutins précédents, cette élection sera démocratique, libre et transparente ; et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, confiant que notre pays continuera sa trajectoire, porté par les valeurs de démocratie, de liberté et de respect des droits humains”, a-t-il déclaré.



Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-devant-le-haut-comm...

