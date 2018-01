« Macky Sall doit s'impliquer personnellement pour la résolution définitive du dossier judiciaire Lamine Diack » (Mamadou Goumbala)

Sur sa page facebook visitée par Leral.net, Mamadou Goumbala (ex AFP et Grand Parti) a demandé solennellement au président Macky Sall de s'impliquer personnellement pour la résolution définitive du dossier judicaire Lamine Diack. L’ancien maire de Dakar a été mis en examen pour « corruption » et « blanchiment aggravé » par la justice française en fin 2015.



Accusé d’avoir fermé les yeux sur des cas de dopage chez des athlètes russes, en échange de « pots-de-vin », Lamine Diack, ex-président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).est toujours entre les mains de la justice.

Et cela ne laisse pas indifférent Mamadou Goumbala.



« L'oubli est mortel et alimente souvent l'ingratitude des gens qui ont jadis mangé abondamment dans la main de Mr Lamine Diack. J'encourage et je soutiens le geste auguste de certains de ses amis qui avaient récemment organisé une rencontre de soutien et de souvenir à keur Diarraf. Avant eux, j'avais voulu initier une pétition nationale, pour sa libération, mais celle-ci n'a pas abouti à un succès éclatant. Ici j'interpelle et je demande solennellement au Pr Macky Sall de s'impliquer personnellement pour la résolution définitive de ce dossier. Il a l'obligation d'assister et de protéger le citoyen sénégalais partout où il se trouve », a déclaré Mamadou Goumbala sur sa page facebook.



Et d’ajouter avec des détails historiques : « les juges Alphen et Eva Joly avaient en charge le dossier explosif de Elf Gabon où beaucoup d'hommes politiques français étaient impliqués. Des milliards de franc CFA étaient en jeu quand ils ont voulu aller très loin dans leur recherche de la vérité, ils ont été dessaisis et comme le juge Alphen s'entêtait on les a finalement dessaisis et affectés et Eva Joly a fini par démissionner. Platini est libre malgré ses casseroles, Blatter... Ici où est l'indépendance de la justice. C'est ce même petit juge qui retient notre compatriote. Les membres de l'association l'arche de Joé avec les enfants tchadiens, Sarko est venu les chercher et c'était un trafic notoire de personnes. Les soldats français violeurs de femmes Centre Africaines ont bénéficié d'un non lieu en France », a ajouté le bouillant Goumbala.



