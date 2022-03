Macky Sall élève un ancien ministre de Wade, au rang de "Commandeur dans l'Ordre national du Lion"

Makhtar Diop, Directeur général de la Société financière internationale (IFC), une filiale du Groupe de la Banque mondiale, a été élevé ce jeudi au rang de Commandeur dans l'ordre national du Lion par le Président Macky_Sall. Makhtar Diop entrevoit de belles perspectives de coopération entre la SFI et l'Etat du Sénégal.



Pour rappel Makhtar Diop, était ministre de l'Économie et des Finances dans le second gouvernement de Moustapha Niasse, sous la présidence d'Abdoulaye Wade.. A cet époque il partageait le même gouvernement avec Abdoulaye Bathily qui est devenu son beau père.





