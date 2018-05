Macky Sall: « en tant que dirigeant de l’amicale de FST, j’ai même été empêché d’aller faire un troisième cycle à l’étranger »

« D’ailleurs, pour ce qui est du dossier de la mort de Fallou Sène, la justice suit son cours. En me retrouvant avec vous, je vois défiler avec beaucoup d’émotion et de tendresse, un peu plus de 30 ans d’histoire. J’ai été étudiant comme vous ; j’ai été très impliqué aussi, comme vous dans le mouvement étudiant, avec des camarades tous aussi engagés.



Parfois, j’ai été sanctionné simplement parce que j’étais dirigeant de l’Amicale des étudiants de la faculté des Sciences. J’ai même été empêché d’aller faire un troisième cycle à l’étranger. C’est vous dire que je suis très sensible à votre situation. Voilà pourquoi, je peux dire avec force et conviction, que personne ne peut vous écouter mieux que moi. Personne ne peut vous entendre mieux que moi. Personne ne peut vous comprendre mieux que moi. Je connais vos difficultés. Je connais vos attentes. Je comprends votre passion. Je comprends votre patience. »













L’Observateur