*Macky Sall et Idrissa Seck célèbrent la journée de l'Armée avec force de l'ordre*

Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck était aux côtés du chef de l’Etat pour la célébration de la journée des Forces Armées. C’est sa première sortie officielle depuis sa nomination. Le duo Macky-Idy était avec les hommes en uniforme au camp Dial Diop tout comme Aminata Mbengue Ndiaye du […] Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck était aux côtés du chef de l’Etat pour la célébration de la journée des Forces Armées. C’est sa première sortie officielle depuis sa nomination.

Le duo Macky-Idy était avec les hommes en uniforme au camp Dial Diop tout comme Aminata Mbengue Ndiaye du Haut conseil des collectivités locales (Hcct), entre autres.

Idrissa Deck était,il n’y a pas longtemps,un opposant de Macky Sall. Il est devenu la troisième personnalité de l’Etat, lors du récent remaniement ministériel.



Source : Source : https://letemoin.sn/macky-sall-et-idrissa-deck-cel...

