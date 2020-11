Macky Sall exige une réforme légitime du Conseil de sécurité de l’Onu

«Nous n’étions pas là quand on formait les Nations-Unies. Donc, les règles qui sont là et qui les gouvernent ne sont pas dans notre intérêt. Toute l’Afrique a 54 Etats. Aucun Etat n’est membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu. C’est une injustice ! Alors que l’essentiel de l’agenda, c’est l’Afrique, on n’est pas…

«Nous n’étions pas là quand on formait les Nations-Unies. Donc, les règles qui sont là et qui les gouvernent ne sont pas dans notre intérêt. Toute l’Afrique a 54 Etats. Aucun Etat n’est membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu. C’est une injustice ! Alors que l’essentiel de l’agenda, c’est l’Afrique, on n’est pas présent. On fait des rotations, mais ce n’est pas juste. Il faut que nous osions, avec vous, remettre en cause ces règles dépassées», a déploré le président Macky Sall

