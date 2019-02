Macky Sall gâte les populations de Jaxaay

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 10:06 | | 5 commentaire(s)|

Les 2200 bénéficiaires de logements du Plan Jaxaay et qui peinaient à solder leurs maisons, doivent afficher la banane. Et pour cause, le chef de l’Etat a décidé de remettre à zéro les comptes et de leur permettre de disposer de leurs titres de propriété qui ont été distraits du titre foncier 1451.



L’information a été livrée hier aux ayants-droit par le directeur général de la SNHLM, en compagnie du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, du Conseiller spécial Serigne Mbacké Sakho et du maire de de Jaxaay. Pour plus de diligence, un bureau spécial a été installé dans les locaux de la mairie de Jaxaay, pour permettre aux bénéficiaires de cette largesse présidentielle de disposer des attestations de solde. Mais auparavant, le Dg de Snhlm, Mamadou Kassé leur a déjà établi des attestations de solde.



Une aubaine pour ces populations de la nouvelle banlieue, qui risque de peser sur la balance lors de la présidentielle du 24 février.











L’As

