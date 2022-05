Macky Sall inaugure le Global Mercy, ce bateau-hôpital pouvant accueillir 950 personnes

Global Mercy de Mercy Ships a été inauguré aujourd'hui par le Président Macky Sall. Ce navire-hôpital mesurant 174m sur 28.6m et pouvant accueillir jusqu'à 950 personnes, est le fruit d'une collaboration internationale. Il est aussi en partenariat avec les Chefs d'État et ministres de la santé africains. Le Sénégal accueille le Global Mercy, plus grand navire hôpital du monde, pour sa mise en service en Afrique. Fidèle aux valeurs de Mercy Ships, ce nouveau bateau a pour but de faciliter l’accès aux soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques, pour les populations démunies.