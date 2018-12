Macky Sall inaugure le Musée des civilisations noires

En présence de son homologue des Comores, Azali Assoumani, et du ministre chinois de la Culture, Luo Shugang, le président de la République, Macky Sall, a inauguré jeudi le Musée des civilisations noires (MCN), construit avec le soutien financier de la Chine.



Le Musée compte 5.000 mètres carrés de surface réservés aux expositions, ainsi qu’un auditorium de 150 places pour abriter conférences de presse, séminaires et autres colloques. Egalement, il est doté d’un destiné à recevoir des spectacles et rencontres artistiques.



Cet édifice culturel totalement assumé par l’Etat du Sénégal va être axé sur « l’apprentissage, la connaissance et le savoir », selon le ministre sénégalais de la Culture Abdou Latif Coulibaly.



La première pierre de l’édifice a été posée en décembre 2011 par l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, avant le début des travaux en avril dernier.



