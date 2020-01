Macky Sall inflexible sur le 3e mandat: « je ne répondrai ni par oui, ni par non »

« Je ne répondrai ni par oui ni par non. L'année dernière, je me suis prononcé sur cette question. Et si j'en parle encore, personne ne se mettra au travail dans mon parti. Et pour le moment, je préfère ne pas en parler, car cette question n'est pas à l'ordre du jour. Au moment opportun, je vais me prononcer », a dit le chef de l’Etat, dans des propos rapportés par "L’Observateur".