Macky Sall invite le G20 à prêter attention aux problématiques de l’eau

Le G20 doit prêter une attention aux problématiques liées à l’eau, à l’image de ce que fait la banque mondiale depuis des décennies, a plaidé le président de la République Macky Sall, lundi, à Diamniadio, à l’ouverture de la 9ème édition du forum mondial de l’eau.



"Je crois que le moment est venu pour qu’une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l’eau, à l’image de ce que fait la Banque mondiale depuis des décennies’’, a-t-il déclaré.



Le président Sall présidait la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition du forum mondial de l’eau, en présence de ses homologues africains et de plusieurs personnalités du monde de l’eau et d’autres institutions.



Compte tenu des enjeux globaux qui s’attachent à ces problématiques et à d’autres préoccupations mondiales, il me semble nécessaire que le G20 élargisse sa composition. L’Union africaine pourrait en devenir membre, a-t-il d’ailleurs suggéré.



"N’oublions pas en effet, que l’Afrique compte plus d’un quart des pays membres des Nations unies, 30 millions de Km2, 1,4 milliard d’habitants et forme, ensemble, la huitième économie mondiale’’, a rappelé le chef de l’Etat.



Pour Macky Sall, "il n’y a rien de mieux qu’une approche inclusive pour traiter de problèmes globaux comme le thème de ce forum mondial de l’Eau nous le rappelle : Sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’.



"L’occasion nous est ainsi donné de poursuivre la ’prophylaxie’ des tensions autour de l’eau par le dialogue et la concertation au sein et entre les pays’’, a déclaré M. Sall.



Il a ajouté que "c’est un impératif vital qui nous engage tous : gouvernements, institutions internationales, organismes de bassins, élus locaux, parlementaires, secteur privé, société civil et citoyens".



De même, a-t-il souligné, "l’objectif de développement durable n° 6 sur l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, nous y oblige". (APS)



