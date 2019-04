Macky Sall : « l’équipement des forces de l’ordre sera poursuivi » Le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé que « l’équipement des forces de l’ordre sera poursuivi ». Il l’a déclaré ce jeudi, à l’issue du défilé marquant le 59e anniversaire de notre accession à l’indépendance.

« Quand on voit ce qui se passe au Sahel, ce serait une erreur que de dormir sur nos lauriers et de se faire surprendre », a indiqué le Président de la République, qui a souligné qu’un programme est entamé depuis 5 ans dans ce sens, pour renforcer le matériel de l’armée.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos