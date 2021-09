Macky Sall lance avec 330 milliards FCfa, le "Power Compact" Le Palais présidentiel a reçu ce jeudi la délégation de "Millennium account Sénégal II" pour la cérémonie de lancement du projet Power compact.

Divisé en trois (3) principaux projets, ce programme va prendre en charge le transport, l'accès et la réforme. Parlant déjà de l'accès, l'objectif est d'élargir le réseau électrique dans les zones rurales et périurbaines. Avec 35 milliards FCfa soit 63 millions US, le projet Accès permettra l'augmentation du nombre de personnes raccordés au réseau électrique .

