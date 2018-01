Macky Sall magnifie la paix confessionnelle et ethnique qui règne au Sénégal Le président de la République, Macky Sall a loué la paix en général et celle confessionnelle et ethnique en particulier qui règnent au Sénégal de Léopold Sédar Senghor, puisque on peut voir sous un même toit des parents se lever et aller soit à la Mosquée, soit à l’Eglise. La Fédération pour la Paix Universelle (FPU) et l'Association Internationale des Parlementaires pour la paix (AIPP) organisent en partenariat avec l'Etat et le gouvernement du Sénégal, le 1er Sommet Africain 2018 sur la Paix, la Sécurité et le développement durable. Cette rencontre verra la participation de 1200 personnalités (chef d'Etat, Ministre, chef religieux, parlementaire...) et est prévue pour 2 jours ce 18 et 19 janvier 2018, au CICAD.

