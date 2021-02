Macky Sall, notre héros inattendu

Il est des moments dans la vie où le choix des hommes et de leurs fonctions obéit à la plus grande attention ; ni parenté, ni amitié, ni opportunisme béat ; ni formalité, ni clause de style ; ni convenance, ni complaisance, juste un choix qui s’impose.



C’est cela qu’avait enseigné Thierno Souleymane Baal dans la révolution « Toroodo ». C’est toute la force du temps et du fait qui s’exercent encore et encore.



Que serait devenu la vie sans l’art des hommes, de leur connaissance, de leur génie et de leur étoile, celle-là que nous apercevons et que nous touchons les yeux fermés ?



Lorsque la CEDEAO choisit le Président MACKY SALL comme son représentant pour assurer la présidence de l’union africaine pour le mandat 2022-2023, c’est certainement parce qu’il est de ceux que désignait Thierno Souleymane Baal et qu’il conseillait à son peuple de suivre.



N’oublions pas que les relations internationales sont le siège du choc des ambitions.



La philosophie des rapports se résume dans ces mots inspirés par Platon : « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».

Hélas ! A une époque où les récessions pointent du doigt les économies du monde, à un moment où l’humanité est clouée comme un avion sur le tarmac du désespoir ;



Au moment où l’Afrique doit faire face à ce destin, à l’image de cette fable savamment racontée par Jean de la Fontaine dans « la mort et le bûcheron », plutôt souffrir que mourir, telle est en effet, la devise des hommes.



En ces moments précis où nous devons assurer le vaccin à tout africain, assurer la résilience à nos Etats.

Qui est ce frère inattendu pour paraphraser AMIN MAALOUF ?



Qui est ce héros inattendu qui doit porter la robe de l’avocat, la blouse du médecin, la tenue du soldat, la pioche du paysan, la force de l’ouvrier, l’habileté de l’ingénieur ?



Monsieur le Président de l’Union africaine, Je mesure toute la charge, toutes les charges. De la mission, des missions.



Que dis-je ?



Juste que nous sommes fiers de vous, fiers de cette désignation qui est la consécration d’un leadership éclairé, rigoureux et bienveillant.



Notre futur se joue aujourd’hui.



La lutte contre la pandémie covid19 est en soi une grande guerre sans armes à feux contre un ennemi embusqué qui attaque par effraction, et utilise des moyens non conventionnels que répugnent toutes les lois de la guerre.



Elle aura hélas fait couler des larmes ;

Et pourtant avec vous, nous avons eu raison d’espérer !



C’est à voir si le Président Macky Sall ne serait pas sorti de l’école de la planification, tellement l’exercice le passionne et lui sourit.



PSE, PAP1, PAP 2, PAP2A, PRAS. Avec le sens de l’anticipation, de l’adaptation, de la souplesse, de la rigueur, de la prospective et de la projection, le Président Macky Sall a donné une leçon de gouvernance qui est sans doute aujourd’hui reconnue par ce choix dans un contexte hautement marqué.



Ici commence l’histoire d’un grand leader africain !





Me Aliou Sow, Membre de l’Alliance pour la République

Membre de la Task force républicaine