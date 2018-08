Macky Sall offre 30 millions aux Médinois, Cheikh Bâ dégaine 10 millions

Le chef de l’Etat a décidé de ne pas prendre des vacances. Mais, il ne sera pas 24h sur les dossiers de l’Etat. La politique aura une place très importante dans son agenda.



Hier, Macky Sall a reçu les Apéristes de la Médina. Certains intervenants n’ont pas été tendres avec Seydou Guèye. A la fin de l’audience, Macky Sall a offert 30 millions à ses militants.



Pour alléger les charges du chef de l’Etat, Cheikh Bâ, le Directeur général des impôts et domaines, a ajouté 10 millions à ce montant. Conséquence : il a reçu une standing ovation dans la salle. Parce qu’au même moment, les ministres Awa Marie Coll Seck, Maïmouna Ndoye Seck, Seydou Guèye étaient dans la salle et ils n’ont pas « réagi ».



Ce qui signifie que Cheikh Bâ aide plus les Médinois que les ministres. Et pour le partage a exigé que les 20 millions soient distribués au militants présents à l’audience (ils ont chacun 280 000 Fcfa) et 20 millions aux absents.



