Macky Sall parle d’une grande tragédie, suite à l’explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé

Le chef de l’État a réagi via un message sur Twitter, appelé maintenant X. «C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Babacar Diouf, qui était en soins intensifs, suite à l’explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé, le 15 septembre 2023. La perte du jeune Babacar porte le bilan des personnes décédées à huit (8), faisant de cet accident une grande tragédie pour la famille Diouf et pour toute la nation sénégalaise», a écrit le président de la République sur le réseau social X, ex Twitter. Macky Sall a réitéré ses sincères condoléances à la famille éplorée, avant de lui assurer de tout son soutien.



Source : https://www.jotaay.net/Macky-parle-d-une-grande-tr...