Macky Sall paye 76,943 milliards FCFA... Conformément aux directives de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky SALL, les salaires et pensions ont été payés le jeudi 23 juillet 2020 pour un montant de 76,943 milliards FCFA.

A titre de rappel, les avances tabaski des agents publics et des pensionnés d’un montant de 16,232 milliards FCFA ont été payées à fin juin 2020.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 22:29



