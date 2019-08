Macky Sall prêt à rencontrer Abdoulaye Wade

Lundi 26 Août 2019

La révélation est de Souleymane Ndènè Ndiaye ancien premier ministre de Wade et nouvel allié de Macky à l’émission Grand jury de la radio Rfm.



« Je sais que le président Macky Sall est dans les dispositions d’aller rendre visite au président Wade », révèle-t-il. Et pour ce qui reste à savoir « c’est comment va-t-il le faire ou quand va-t-il le faire, là il va utiliser sa propre diplomatie », a-t-il confié hier au micro de Babacar Fall.



IGFM

