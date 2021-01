Macky Sall promulgue la nouvelle loi sur l'état d'urgence et l'état de siège Le Président de la République, Macky Sall a promulgué, ce 19 janvier 2021, la loi numéro 2021 modifiant la loi numero 69-29 du 29 avril relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.

