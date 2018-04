Macky Sall remobilise ses troupes

Le président de la coalition Benno bokk Yakkar, Macky Sall multiplie les audiences avec les différentes instances de la mouvance présidentielle afin d’apporter une réplique cinglante à l’opposition qui multiplie les assauts.



Ainsi, pour préparer ses troupes au combat qui sera après, le président Sall a reçu il y a de cela quelques jours la conférence des leaders de Benno bokk Yakkar pour échanger autour de la feuille de route pour la présidentielle de 2019, mais aussi sur la stratégie à mettre en place pour sortir victorieux.



Sans doute, la question du parrainage qui n’était pas encore adoptée par le chef de l’état et ses alliées. Alors que le débat fait rage coïncidant avec la condamnation de Khalifa Sall à cinq ans de prison, le chef de l’état a reçu les sages était conduite par le jallarbiste Yero Deh.



Les échanges se sont inscrits dans le même sens que ceux des leaders des partis de la mouvance présidentielle. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le président Sall a reçu également les cadres de Benno sous la houlette du responsable socialiste, Alpha Baila Gueye.



Ils sont invités à la remobilisation des troupes pour gagner la bataille de l’opinion et la présidentielle de 2019.



D’après des sources, Macky Sall va recevoir les sous coalitions, notamment Macky 2012, les alliés non alignés et les jeunes de Benno bokk Yakkar les jours à venir. Ces derniers doivent jouer, pour lui, un rôle important dans la mobilisation des militants tout en étant le fer de lance de la coalition. Il s’’y ajoute la rencontre qu’il préside aujourd’hui au palais avec le secrétariat exécutif national de son parti.



En définitive, toutes ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique d’armer et de remobiliser les responsables en vue de sa réélection en 2019.

L’As