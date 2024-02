Macky Sall salue les performances exceptionnelles de la DER/FJ et félicite Aby Seye pour son leadership Le président sénégalais, Macky Sall, a récemment exprimé ses félicitations à Aby Seye, Déléguée générale à l'Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), ainsi qu'à toute son équipe, pour les performances exceptionnelles de l'organisme au cours de la période 2018-2023. Le chef de l'État a souligné le rôle crucial de la DER/FJ dans le soutien à l'insertion professionnelle des jeunes, le renforcement de l'inclusion financière et l'autonomisation économique des femmes à travers des initiatives centrées sur la formation, la formalisation et le financement.



Le programme phare "XEYU NDAW NI" a été particulièrement salué par le Président, soulignant le rôle vital de la DER/FJ dans sa mise en œuvre réussie. Les statistiques fournies par Macky Sall démontrent l'impact significatif de la DER/FJ sur le tissu entrepreneurial sénégalais. Voici quelques points saillants des réalisations notables de la DER/FJ au cours de la période mentionnée :



Injection de 115 milliards de FCFA : La DER/FJ a mobilisé d'importantes ressources financières, avec un investissement total de 115 milliards de FCFA destinés à accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes.



252 657 initiatives financées : L'organisme a soutenu et financé un total de 252 657 initiatives entrepreneuriales, parmi lesquelles 6 286 petites et moyennes entreprises (TPE et PME) ont bénéficié d'un accompagnement spécifique.



Formation de 15 437 bénéficiaires : Dans le cadre de ses efforts pour renforcer les compétences entrepreneuriales, la DER/FJ a formé 15 437 bénéficiaires, contribuant ainsi à améliorer les perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat.



Assistance technique à 1 862 entreprises : Un soutien technique a été apporté à 1 862 entreprises, tandis que 500 startups ont été accompagnées et financées, générant un impact global de 265 230 emplois créés et consolidés.



Macky Sall a souligné que ces réalisations témoignent de l'engagement exceptionnel de la DER/FJ envers le développement économique du pays et de son rôle central dans la concrétisation des objectifs du programme "XEYU NDAW NI". Les performances notables de l'organisme sous la direction d'Aby Seye ont été reconnues et saluées par le président, renforçant ainsi la vision de l'entrepreneuriat inclusif et de l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal.

