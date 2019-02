Macky Sall se maintient toujours en tête des tendances sur le Web

Quatre jours après le démarrage officiel de la campagne électorale, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) réalise toujours le plus grand score en terme d’intentions de vote, selon les tendances sur le web. Pour ce deuxième article, nous avons utilisé cette fois-ci un outil d’analyse des tendances des recherches.



En comparaison de la répartition par sous-région, l’évolution de l’intérêt pour cette recherche sur le Web, place Macky Sall en tête des intentions de vote à Fatick avec 85%. Idrissa Seck arrive en seconde position avec 15%.



Dans la région de Diourbel, Macky Sall domine le tableau avec 53% des intentions de vote. Sonko et Idy totalisent respectivement 36 et 11%.



La même situation s'est également reproduite à Kaolack où le candidat de Benno a enregistré 51% des intentions de vote contre 32% pour Sonko et 17% pour le leader de Rewmi.



La région de Thiés fait encore la part belle à Macky Sall avec 47%. Le leader de Pastef atteint les 24%. Derrière, Idrissa Seck et Madické réalisent le même taux (13%). Au pied du podium, le Pur d’Issa Sall réalise un maigre taux de 3%.



C’est pratiquement le même scénario à Saint-Louis. Macky Sall dirige la tête de peloton avec 76% des intentions de vote. Ousmane Sonko et Irissa Seck obtiennent respectivement 17 et 7%.



À Dakar, Macky Sall creuse l’écart et domine le tableau avec 42% des intentions de vote contre 23% pour Sonko, 15% pour Madické, 15 % pour Idrissa Seck et 5% pour Issa Sall.



La tendance tourne en faveur de Sonko à Ziguinchor. Le leader de Pastef totalise 52%. Macky Sall, avec 35%, arrive à la seconde place. Idrissa Seck obtient, quant à lui, 13%.



Dans les régions de Matam, Louga, Kolda et Fatick, l’écart numérique est considérable. Le candidat de la coalition présidentielle domine ses challengers à tous les niveaux avec 100% des intentions de vote.















Sources & Etudes Actu221