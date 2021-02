Macky Sall sur l’affaire Sonko: «Je n’ai rien à voir avec ce dossier, encore moins mes proches» L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr remonte à Touba. En effet, "Le Quotidien" a appris de sources de Touba, que le marabout du leader de Pastef, Serigne Cheikh Abdou Mbacké, s’est rendu chez le khalife général des Mourides pour lui exposer le dossier. C’est après cette audience qu’il a rendu visite, mercredi, au député, accusé de viols et de menaces de mort sur une masseuse, à la Cité Keur Gorgui. Seulement, lors de son face-à-face avec Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Darou Mousty a dit à son hôte que cette affaire pour laquelle Sonko est poursuivi, n’est ni plus ni moins qu’«une affaire politique, un complot ourdi par le régime contre son disciple».



Informé de cette audience, le chef de l’Etat n’a pas trop attendu pour câbler le Khalife général et le rassurer qu’il n’est ni de près ni de loin mêlé à cette histoire «privée» dans sa totalité. Par téléphone, Macky Sall a tenu à expliquer à Serigne Mountakha Mbacké que c’est un différend qui oppose deux citoyens sénégalais. « Vous comprendrez qu’en tant que chef de l’Etat, je ne saurais m’immiscer dans des affaires judiciaires au nom de la séparation des pouvoirs. Il y a la séparation des pouvoirs. C’est une plainte d’une citoyenne sénégalaise devant la gendarmerie contre un citoyen », aurait assuré Macky Sall, selon des membres de l’entourage du guide religieux. « Je n’ai rien à voir avec ce dossier, encore moins mes proches », aurait-il encore insisté.





Une façon de botter en touche la thèse d’une manipulation de la masseuse de 20 ans, qui serait «coachée» par des responsables haut placés dans la majorité présidentielle. Dans édition d’hier, le journal "Libération" a écrit qu’un témoin du nom de « Sidy Ahmeth Mbaye, fils d’un responsable de Benno bokk yaakaar», aurait «épaulé» Adji Sarr en la récupérant devant le salon «Sweet beauté ». Dans sa déclaration à la presse dimanche dernier, Ousmane Sonko avait accusé le Président Macky Sall, le ministre de l’Intérieur Antoine Diome et le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, d’être derrière ce «complot» contre lui. "Le Quotidien" a tenté de joindre Serigne Cheikh Abdou Mbacké sans succès.









Le Quotidien





