Macky Sall sur ses retrouvailles avec Me Wade: « Rien ne sera fait qui sera contraire aux intérêts vitaux de la Nation » Ses retrouvailles avec son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, ne se feront pas au détriment des intérêts de la Nation. C’est ce qu’a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall, dimanche, lors de la clôture du séminaire du gouvernement au King Fahd Palace.

«Je voudrais rassurer les militants sur l’apaisement du climat. Cet apaisement, je l’ai voulu au lendemain de ma réélection. J’ai tout de suite lancé un dialogue », a déclaré Macky Sall.



Et de poursuivre, « cette ouverture n’est faite contre personne. Le seul enjeu, c’est la paix et la stabilisation dans un contexte sous-régional extrêmement fragile, marqué par l’insécurité et les risques de déstabilisation de beaucoup de pays qui nous entourent. Rien ne sera fait qui sera contraire aux intérêts vitaux de la Nation ».

