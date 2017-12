Macky Sall, un chef d’Etat, une vision Osée (Par Adji Mergane Kanouté) Un lion n’est jamais assoupi, il garde sa majestuosité, sa vigilance, son sens du devoir même dans le sommeil le plus récupérateur. Un 1er ministre, coordinateur de l’action gouvernementale est une personnalité imbue de valeurs cardinales, qui peut à l’occasion magnifier sa proximité d’avec une culture en s’appropriant ce qui fait l’identité de sa composante.. Tout comme un fiscaliste radié peut se retrouver par le plus grand hasard avec le système du plus fort reste à l’assemblée nationale du Sénégal.

L’essentiel demeure les réalisations en un temps record dans les différents secteurs de l’économie sénégalaise sous le leadership de son excellence le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2017 à 15:54

Une gestion axée sur les résultats avec des programmes et projets ambitieux et viables adossée à une vision osée, révolutionnaire mais réaliste et réalisable.

Oui pour la vision osée de son excellence le chef de l’Etat, avec des résultats édifiants et impressionnants dans le domaine de la santé avec le relèvement du plateau technique sanitaire sur l’ensemble du territoire nationale avec l’acquisition de 54 appareils d’échographie, 14 appareils de mammographie, 4 camions hôpitaux, 327 ambulances…..

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’octroi de bourses d’études aux étudiants, inclusion sociale des étudiants vivant avec un handicap, la prise en compte de la dimension genre….

Dans le secteur de l’éducation nationale, la construction de 333 écoles élémentaires, diminution des abris provisoires de 18% en 2011 à 9% en 2016

Dans le secteur des transports aériens, l’aéroport international Blaise Diagne, devenu une réalité malgré le scepticisme d’oiseaux de mauvais augure, constitue un joyau moderne et sophistiquée de 1er niveau, répondant aux standards internationaux ….

Dans le domaine de la consommation, la baisse et la stabilisation des prix des principales denrées de consommation malgré une conjoncture mondiale difficile….

Dans le secteur de l’énergie, avec la baisse de tarifs de l’électricité de 10% en 2017, au grand bonheur des sénégalais, qui avant l’avènement de son excellence Macky Sall au pouvoir, ne disposaient pas correctement d’électricité à plus forte raison d’en espérer une réduction….

Dans le secteur de l’économie maritime, la construction de quais d’embarquement modernes tels Yoff, Ngaparou, Pointe Sartène, et Potou a été accueilli dans la plus grande allégresse par les populations des localités données, le renforcement de la chaine de froid par l’implantation de camions frigorifiques….

Dans le domaine de l’agriculture, les paysans se réjouissent de la subvention des intrants à plus de 50% et des matériels agricoles à 60% …..

Avec le président Macky Sall, les paysans ne se plaignent plus de bons impayés, les « mbapatt » qui était cette pratique de vendre le kilo d’arachide en déca du prix indiqué, deviennent de vieux souvenirs, la facilitation de la commercialisation de l’arachide grace à l’ouverture du marché aux chinois, permettant une valorisation du revenu du producteur fut une aubaine, une mesure hautement saluée.

Au regard de toutes ces réalisations, et la prévision de 357 milliards pour rendre accessible la santé à tous, consacre véritablement « le Sénégal de tous et le Sénégal pour Tous » qui est déjà une réalité en marche, n’en déplaisent à tous ceux qui ont fait accuser au peuple sénégalais un retard considérable dans la mise en œuvre d’infrastructures structurelles.

Ngacce Ngalama au Président Macky Sall



Mme Adji Diarra Mergane Kanoute

Présidente UDS

1érev vice-présidente des femmes de Benno Bok Yakaar

Députée à l’Assemblée Nationale













