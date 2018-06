Macky Sall veut une "loi consensuelle" sur les ressources pétrolières et gazières

Le président de la République Macky Sall a recommandé mardi au Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-Pétrogaz) de poursuivre les échanges avec tous les segments de la société en vue de la "finalisation consensuelle" du projet de loi d’orientation relative à la gestion des ressources pétrolières et gazières.



"Je demande au COS-Pétrogaz de poursuivre les échanges avec tous les segments de la société et de mettre en place un dispositif de collecte des contributions, en vue de la finalisation consensuelle du projet de loi d’orientation relatif à la gestion des ressources pétrolières et gazières", a-t-il dit à la fin de la "journée de concertation nationale" sur l’exploitation du pétrole et du gaz.



Il souhaite que cette loi soit examinée par l’Assemblée nationale en "session extraordinaire", que toutes les lois relatives aux ressources pétrolières et gazières soient "finalisées".



Macky Sall a cité la loi sur la répartition des ressources pétrolières, celle portant révision du code pétrolier, etc.



"Il faut que tout le package [de lois sur le pétrole et le gaz] se termine avant le mois d’octobre", a insisté le chef de l’Etat, expliquant que le but de la loi sur les revenus pétroliers est d’assurer "une répartition judicieuse des revenus" et "l’encadrement de leur gestion".



