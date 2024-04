Macky-Sonko, le dinosaure contre le moustique - Par Oumou Wane

<div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">

<p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">La paire Diomaye-Sonko, si jeune par l’âge et si mûre dans les actes qu'elle a posés ces années durant pour faire face à l’adversité, a fini par tourner en bourrique le dinosaure Macky Sall jusqu’à lui faire perdre la boule.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Au début, il s’agissait de se débarrasser d’un jeune petit inspecteur des Impôts récalcitrant qui empêchait de tourner en rond, qu’il fallait radier de la fonction publique. Ce fut fait devant les yeux ébahis des Sénégalais, allergiques à tout excès de pouvoir, venant surtout de la part d’un président, qui a lui-même été victime de brimades de son prédécesseur, sans commune mesure bien entendu avec ce à quoi nous avons assisté, les yeux écarquillés et la main collée à la bouche. Le président sortant ne voulut pas voir ce qui le guettait, en s’acharnant sur le jeune Sonko. Toutes les fois que le jeune inspecteur endurait une disgrâce, les Sénégalais se hissaient comme un seul homme, à leur corps défendant, pour le gratifier d’une grâce, afin de laver chaque crasse qu’il subissait.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Comme dans un théâtre tragique, le dinosaure et le moustique s’affrontèrent des années durant. À chaque fois que le dinosaure dégainait une arme non conventionnelle, le moustique lui infligeait une piqûre atroce, qui lui faisait tellement mal qu’il finit par sortir toute son armada devant les yeux ébahis du monde entier.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Animé par l’énergie de l’émotion, il abandonna toute maîtrise et, fidèle à sa stratégie de réduire l’opposition à sa plus simple expression, il finit par se réduire lui-même à sa plus simple expression.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Le moustique finit en prison, entre quatre murs.</span></span> <br /> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">C’est cette promesse anti-démocratique faite en 2014 à Kaffrine qui lui a valu cette déroute aujourd’hui. Macky n’a pas seulement perdu le pouvoir parce qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Pire, il a aussi compromis sa crédibilité personnelle en tant que chef d'État, censé être équidistant et garant des libertés et de la séparation des pouvoirs.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:20pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Cette guerre absurde contre Sonko, menée si loin sans qu'il ne veuille entendre raison avant qu'il ne soit trop tard, l'a déplumé et l'a laissé nu !.</span></span> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Palatino, serif; color: rgb(13, 13, 13); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Cet extrait du succulent éditorial de Fadel Dia, publié le 14 février 2024 dans Sud Quotidien et repris sur seneplus.com, résume bien la situation :</span></span> <br /> <br /> <p dir="ltr" style="line-height:1.2;text-align: justify;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span id="docs-internal-guid-961e3c41-7fff-7fb8-16cc-7a1760912fd5"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">«</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"> La littérature orale pulaar, riche en dictons et proverbes, évoque souvent la tragique histoire de la danse du Fou. Le Fou danse, le public admire d’abord ses pirouettes s’étonne qu’il les ait réussies, l’applaudit, s’amuse de ses chutes et les pardonne. Le public, bonne fille, se dit qu’après tout sa danse ne durera que quelques instants et qu’il finira par céder la place car d’autres danseurs, plus frais, s’impatientent au bord de la piste</span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">. </span><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Mais, voilà le Fou ne sait pas que le temps lui est compté pour cet exercice, il continue donc à tourner sans s’apercevoir qu’il n’amuse plus le public, que celui-ci a besoin de changement, alors que non seulement il ne se renouvelle pas, mais qu’il fait de plus en plus de faux pas. I...

<div style="position: relative;">www.dakaractu.com</div><br /><br />Source : <a href="https://www.dakaractu.com/Macky-Sonko-le-dinosaure-contre-le-moustique-Par-Oumou-WANE_a246570.html" class="link">https://www.dakaractu.com/Macky-Sonko-le-dinosaure...</a>