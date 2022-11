Macky au Qatar pour le Mondial…une opportunité pour rencontrer Karim Wade

Dans quelques jours Monsieur le Président de la République Macky Sall remettra à l’équipe nationale de football du Sénégal le drapeau national symbolisant notre participation à ce rendez-vous international du football mondial !!!



Ah ! si je pouvais souffler à l’oreille de Monsieur le Président de la République, je lui aurais conseillé de profiter de son séjour à Doha au Qatar pour rencontrer et se réconcilier avec son jeune frère Karim Meissa Wade.



Hélas la politique avec ses hauts et ses bas nous a conduit à cette situation austère qui de nos jours doit être transcendée par les intérêts du Sénégal qui doivent primer sur tout !!!



Parmi les acteurs principaux de cette rencontre l’émir du Qatar le Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani très proche des deux personnalités. Oui l’émir du Qatar dont le défunt père fut un ami personnel du Président Abdoulaye Wade a ici l’occasion en or car étant ami des deux protagonistes pour jouer aux bons offices !!!



Beaucoup de sénégalais comme moi ont hâte de revoir certaines images qui datent de 2005 montrant côte à côte Macky Sall et Karim Wade visiter certains projets d’envergure nationale pour le bien du Sénégal !!!!! Ce sera certainement le cas en 2023 si mes vœux sont exaucés.



Une bonne opportunité de visiter ensemble des réalisations futuristes pour ancrer le Sénégal sur les rampes de l’émergence tant chantée !!!



Il arrive dans la vie des nations où les contingences politiques nationales doivent prendre le pas sur le « Moi » car 2024 est toute proche !!!! Nous ne cherchons pas à forcer le destin mais en tant que témoin de l’histoire ayant vécu dans le cercle restreint de la famille Wade, je nourris le vœu et le souhait de voir Monsieur le Président de la République Macky Sall recevoir son jeune frère Karim Meissa Wade au cours d’une rencontre privée pour passer l’éponge sur un passif qui de mon point de vue a trop duré entre le Président Macky Sall et son jeune frère Karim Meissa Wade !!!



Excellence Monsieur le Président de la République, je souhaite vivement que mon appel sera entendu. Que Dieu veille sur le Sénégal et sur ses dirigeants !



Que l’équipe nationale de football ait un beau parcours à cette coupe du monde 2022.



Monsieur Mbaye Diouf

Ancien conseiller spécial à la Présidence du Sénégal

S actunet