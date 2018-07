Macky bombarde Abdoulaye Thimbo, Pape Gorgui Ndong et Abdoul Karim Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018 à 10:41 | | 2 commentaire(s)|

Macky Sall n’est pas content de la mobilisation lors de la cérémonie de remise des clés de l’arène nationale, et il l’a fait savoir. D’après L’AS, il a convoqué les responsables de l’Apr de la localité pour leur passer un savon.



Le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, et le directeur de l’Artp, Abdoul Karim Sall, ont reçu les foudres du chef de l’État, d’après le journal.



La cérémonie de remise des clés de l’arène nationale a eu lieu samedi, en marge de la visite d’État du Président chinois, Xi Jinping.

