Macky dissout le comité de suivi du fonds force Covid-19 (Documents)

Alors que le bilan du comité de suivi du fonds du force Covid-19 alimente une vive polémique sur l'utilisation des 1000 milliards, le Président Macky Sall vient de signer la mort. de la structure du Général François Ndiaye.



Le Comité de suivi de la mise en oeuvre des opérations du « FORCE COVID 19 » est dissous, sur décret présidentiel. "Les archives, les biens meublés et immeubles, les véhicules, ainsi que le matériel mis à la disposition du Comité de Suivi de FORCE COVID -19, sont transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République", lit-on dans le décret.





D’après le porte-parole de la structure dirigée par le Général François Ndiaye, en plus du budget de 628 milliards F CFA initialement prévus, l’État a dépensé près de 60 milliards F CFA supplémentaires. “Le niveau d’exécution est de 109,4%. Donc, on a dépassé ce qui était prévu. A la date du 4 novembre, sur 628 milliards F CFA, de dépenses décaissables, on a un niveau d’exécution de 687,312 milliards, soit un taux de décaissement de 109,4%”, détaille-t-il.





Le président de la République, Macky Sall, avait pris le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19), appelé Force Covid-19 pour une enveloppe de 1000 milliards de FCFA.

Source : https://www.exclusif.net/Macky-dissout-le-comite-d...