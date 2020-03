Macky «dit oui» à Sonko en augmentant à 65 milliards l’aide alimentaire

Les ménages ont aussi des raisons d’afficher le sourire. Et pour cause, l’enveloppe destinée au renforcement de l’aide alimentaire a été revue à la hausse. En effet, après avoir annoncé un montant de 50 milliards, le chef de l’Etat a finalement porté la somme à 65 milliards. Cet appui alimentaire va aller aux populations vulnérables qui seront particulièrement affectées en cette période de crise et de confinement partiel. D’ailleurs, lors de son audience avec le chef de l’Etat, Ousmane Sonko avait plaidé pour une augmentation de l’enveloppe initialement prévue de 50 milliards, qui à son avis, était insuffisante au vu de la somme de 1000 milliards annoncée pour le Fonds de Riposte et Solidarité contre les effets du Covid-19. Sa plaidoirie n’est visiblement pas tombée dans l’oreille d’un sourd.



