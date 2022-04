Macky "lance" Seydina Oumar Touré : Le capitaine récolte plus de 20 millions en une journée Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir été licencié par l'IAM, le capitaine Touré a reçu le soutien de l'organisation Mafia Kacc-Kacc qui vient de récolter 21 millions F CFA en 06 heures avec la participation de plus de 5500 personnes.





Les organisateurs avaient fixé comme objectif, mobiliser, au total, une cagnotte de 20 millions F CFA pour permettre à l’ancien gendarme de subvenir à ses besoins. Dans un communiqué, l'organisation condamne fermement l'attitude de l'école IAM et appelle à un soutien massif pour le capitaine, qui a désormais plus de 20 millions de plus dans son compte.



"Il reste à ce régime dictateur 20 mois pour quitter le pouvoir.Nous voulons 20 millions de Fcfa pour le capitaine Touré dont 1 million de francs CFA par mois jusqu’en 2024. Nous devons atteindre cette somme et ainsi montrer à ce vaillant soldat que les Sénégalais ne le laisseront pas subir la méchanceté de ce régime", ont fait savoir les organisateur de cette cagnotte.





