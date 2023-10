"Macky, le Faidherbe Noir a remplacé le Faidherbe Blanc" (Guy Marius Sagna) Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 18:36 | | 0 commentaire(s)|

"Un Faidherbe peut en cacher un autre Le ministre maire Alioune Ndoye et son conseil municipal à Dakar plateau ont donné le nom de l'avenue Faidherbe au président Macky Sall dimanche dernier. Le député Guy Marius Sagna estime que "Macky, le Faidherbe Noir a remplacé le Faidherbe Blanc."

Voici l'intégralité de sa publication

"Macky, le Faidherbe Noir a remplacé le Faidherbe Blanc

"En 8 mois, Faidherbe a tué 20 000 Sénégalais" nous a enseigné Iba Der Thiam.

L'administration de Macky Sall a tué près de 100 manifestants et emprisonné arbitrairement des milliers de sénégalais dont le chef de l'opposition sénégalaise, maire de Ziguinchor et candidat à l'élection présidentielle Ousmane Sonko.

Merci beaucoup au maire de Dakar Plateau qui par son acte politicien nous aide à mieux ouvrir les yeux. Un Faidherbe peut en cacher un autre. Justice pour les tués et les blessés !

Libérez les détenus politiques ! Libérez Ousmane Sonko ! Sonko 5e président ! FOCUS !

GMS







Source : Source : https://www.jotaay.net/Macky-le-Faidherbe-Noir-a-r...

Accueil Envoyer à un ami Partager