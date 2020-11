Macky met en ordre de bataille ses cadres

Les grincements de dents au sein de l’Alliance pour la République (Apr), à la suite du dernier remaniement ministériel, a poussé le président Macky Sall à mobiliser les structures de son parti pour faire face à cette reconfiguration politique.



D'après les informations de L'As, il multiplie les réunions pour juguler la colère mais aussi pour mettre ses hommes en ordre de bataille . Après la rencontre d’avant-hier, il a demandé aux cadres de son parti de se réunir hier pour mettre en place une stratégie de riposte. La rencontre tenue au siège de l’Apr a été présidée par Mahmoud Saleh. Mais il y avait aussi Mor Ngom et Augustin Tine pour monter l’importance du message du chef. Les cadres sont mis en orbite pour contrecarrer toute velléité de rébellion au sein du parti.



Il y avait beaucoup de jeunes loups aux dentes longues prêts au combat. Mamadou Ndionne, Khafor Touré, Thérèse Faye sa remplaçante Maïmouna Cissokho Khouma, Doudou Kâ etc. Après les autres structures, le Président va présider le du Secrétariat Exécutif national (SEN) prévue pour ce vendredi. Il va sans doute sensibiliser les uns et les autres sur son casting controversé. Autre détails à signaler, aucun des défenestrés n’y était en dehors, Abdou Karim Fofana. Il n’y avait ni Aly Ngouille Ndiaye encore moins Omar Youm ou Amadou Bâ à cette réunion des cadres.

