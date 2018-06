Macky n’a pas encore accepté la démission de Mame Mbaye Niang, selon Salihou Keita

« C’est à travers la presse que j’ai entendu que Mame Mbaye Niang a démissionné, comme nombre de mes camarades de partis. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu et attendons pour connaître les tenants et aboutissements de cette situation », a confié Salihou Keïta pour parler de la démission de son camarade de parti, Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme.



Pour l’apériste de Dakar-plateau, il est impossible de développer sur des faits qui ne sont pas encore officiels. « Macky Sall n’a pas accepté sa démission, on ne peut parler sur cette question non officielle », soutient-il.



Répondant à ceux qui pensent que cette démission de Mbaye Niang montre que le président Macky Sall oublie ses amis d’hier, le secrétaire général de l'ANPJ rétorque : « Nous camarades de Mame Mbaye Niang, nous sommes de la même génération, aux moments difficiles, nous étions ces jeunes qui ont accepté de mouiller le maillot pour accompagner Macky Sall dans ses démarches jusqu’à ce qu’il soit élu. Tout ce qu’on a aujourd’hui, aussi, c’est grâce à lui. Macky n’oublie jamais ses anciens amis ».



Concluant ses dires face au reporter de Senego, Salihou Keïta tout comme son camarade Abdou Mbow, a demandé au ministre du Tourisme de revenir à leurs côtés.