Macky octroie 246 équipements et 60 millions à la région Sud du pays Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Pr Macky Sall a présidé la cérémonie de remise de matériel agricole post récolte au région sud du pays où il a bouclés sa tournée. Dans la phase 2 de programme d’urgence de développement communautaire (PUDC)a procédé à la remise de 246 équipements composés de batteuses à mil,de batteuses à riz et graineuses à […] Le Pr Macky Sall a présidé la cérémonie de remise de matériel agricole post récolte au région sud du pays où il a bouclés sa tournée. Dans la phase 2 de programme d’urgence de développement communautaire (PUDC)a procédé à la remise de 246 équipements composés de batteuses à mil,de batteuses à riz et graineuses à maïs et décorticeuse à riz et moulin à mil au région de Ziguinchor,Kolda et Sédhiou. Ces matériels d’un coût de 60 millions FCFA financés entièrement par la banque islamique de développement sera d’un grand secours pour les populations bénéficiaires.



Source : Source : https://letemoin.sn/macky-octroie-246-equipements-...

Accueil Envoyer à un ami Partager