Macky sall au Sommet de la lutte contre les faux médicaments Un Sommet sur le trafic de faux médicaments se tient ce samedi à Lomé (Togo), en présence de plusieurs dirigeants africains dont le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

Le Président sénégalais est arrivé vendredi dans la capitale togolaise où il a été accueilli par son homologue Faure Gnassingbé.



Sur son site, la présidence togolaise indique que ’ ’deux invités de marque ont été accueillis (vendredi après-midi) par le président Faure Gnassingbé ’’.



’’C’est le chef de l’Etat sénégalais (…) Macky Sall qui a foulé le premier le sol togolais. Il était suivi de son homologue ougandais (…) Yoweri Museveni’’, selon la même source.



Participent au sommet de Lomé, une délégation de la Fondation de Brazzaville conduite par son président d’honneur Prince Michael de Kent, M. Omar Hilale, Conseiller exécutif de l’UNICEF, et M. Michel Roussin, ancien ministre français de la Coopération.



La rencontre de Lomé visent à ’’ créer une synergie d’action internationale contre le trafic et la consommation de faux médicaments sur le continent et dans le monde ’’.



La présidence togolaise indique ’ ’les travaux de la rencontre auxquels sont attendus plusieurs chefs d’Etat africains et des représentant de l’OMS, vont déboucher sur un nouvel engagement international dit +Initiative de Lomé +, p our une lutte efficace et efficiente contre ce fléau ’’.



L’"Initiative de Lomé" est un accord international qui vise à criminaliser le trafic de faux médicaments, responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

