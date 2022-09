Macky sur le 3ème mandat: «Je ne suis pas celui qui va dévoyer la démocratie» Il n’a jamais voulu en parler, au pays comme à l’étranger. Et il n’a pas dérogé à la règle qu’il s’est jusque-là imposée, a fait savoir le quotidien.sn.



Interrogé à Rotterdam, en Hollande, par le site américain Bloomberg sur une éventuelle candidature pour un troisième mandat, le Président Macky Sall a été catégorique : «Je n’ai jamais répondu à cette question dans mon pays, et je ne vais pas le faire à l’étranger !» Mais comme pour nuancer sa réponse, le chef de l’Etat sénégalais a tenu à ajouter, selon l’organe de presse américain : «Je ne suis pas quelqu’un qui cherche à dévoyer la démocratie.»



On peut être certain que cette déclaration ne va pas faire taire les débats sur le troisième mandat du Président Sall, débats qui semblent avoir pris de l’ampleur depuis les élections législatives et ce qu’elles ont donné comme résultats.



Néanmoins, on pourrait en déduire que le Président Macky Sall veillera, quelle que soit la décision qu’il annoncera concernant la suite de sa Présidence, à ce que tout ce qu’il fera ou décidera, soit conforme aux lois et à la Constitution de ce pays

