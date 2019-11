Macron annonce une aide de 65 millions d’euros à la RDC

La République démocratique du Congo est en proie à des conflits près de sa frontière orientale, après la naissance de nombreuses milices issues des deux guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2003).



Macron s’exprimait lors d’un point presse conjoint tenu mardi depuis la Cour de l’Elysée avec son homologue congolais Félix Tshisekedi.



«La France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent le pays » et qui « pour certains, pactisent avec Daech», a déclaré M. Macron à l’issue de son entretien avec Felix Tshisekedi à l’Elysée.



Les deux Présidents se sont entretenus dans la soirée de mardi en marge du forum de la paix auquel était convié le président congolais.



M. Macron a précisé que cette aide prendrait une «dimension militaire», notamment « en matière de renseignement ».



Il a également appelé les pays de la région à « s’engager aux côtés du président Tshisekedi dans ce combat très important ».



M. Tshisekedi s’est dit «heureux de voir la France revenir en pointe». «Je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Quand un ami a des difficultés, on l’aide», a-t-il souligné.